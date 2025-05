Inter che ascolti per la lotta Scudetto! Le cifre

La Serie A entra nel vivo della sua stagione decisiva, con la lotta scudetto e battaglie per l'Europa e la salvezza che infiammano il campionato. Gli ascolti di DAZN schizzano alle stelle, secondo i dati di Calcio e Finanza, confermando l'interesse crescente dei tifosi per il calcio italiano in queste ultime giornate.

Un finale di stagione avvicente. Tra lotta Scudetto, battaglia per l' Europa e lotta per non retrocedere, questa Serie A pazza fa schizzare gli ascolti di DAZN alle stelle. Stando a quando rivela Calcio e Finanza, tra la giornata 29 e la giornata 36 di Serie A, la piattaforma di sport

DAZN, la lotta Scudetto spinge gli ascolti: media oltre 5 mln nel finale di stagione

Segnala calcioefinanza.it: L’incertezza legata al verdetto per il titolo, ma anche a corsa per l’Europa e salvezza, ha spinto verso l’alto i numeri della piattaforma in questo finale di stagione.

Lotta scudetto Inter-Napoli: il calendario, le ultime 2 partite e 1 solo punto di differenza

corriere.it scrive: A 2 giornate dalla fine del campionato di serie A il Napoli ha un solo punto di vantaggio sull'Inter. Gli uomini di Conte sembrano stanchi mentre l'Inter è galvanizzata dalla finale di Champions che s ...

Scudetto, Champions, salvezza: il punto in vista della penultima giornata, possibili verdetti, orari

Riporta msn.com: Sta per andare in scena la penultima giornata di Serie A che potrebbe già regalare i primi verdetti, a partire dalla lotta scudetto tra Napoli e Inter, ma anche per quanto riguarda la ...

