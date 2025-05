Inter arrivato il bonifico per la qualificazione a quarti e semifinali | la cifra

L'Inter, protagonista di una straordinaria corsa in Champions League, non solo sta facendo sognare i suoi tifosi, ma sta anche beneficiando di significative entrate economiche. Come riportato da Calcio e Finanza, oggi la UEFA ha effettuato il bonifico relativo ai premi per la qualificazione ai quarti e semifinali, consolidando il successo sportivo con vantaggi finanziari.

La cavalcata dell'Inter in Champions League non sta regalando solo emozioni e sogni di gloria, ma anche importanti entrate economiche per il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la UEFA ha versato nella giornata di oggi i premi per la qualificazione ai quarti di finale e alle semifinali della massima competizione europea. Per l'Inter si tratta di un incasso di 27,5 milioni di euro, suddivisi in 12,5 milioni per l'accesso ai quarti, dove i nerazzurri hanno eliminato il Bayern Monaco, e 15 milioni per la conquista della semifinale contro il Barcellona. Il viaggio europeo dell'Inter, però, non è ancora finito, e con la finale di Monaco di Baviera all'orizzonte, il club si prepara a ricevere ulteriori ricavi. La qualificazione alla finale contro il Paris Saint-Germain garantirà infatti altri 18,5 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

