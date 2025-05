Inter a lavoro per anticipare il mercato dopo Sucic | si chiude Luis Henrique? – CdS

L'Inter è già al lavoro per anticipare le mosse del mercato estivo, dopo la chiusura di Luis Henrique. Con la finestra di mercato straordinaria in arrivo dall'1 al 10 giugno, la dirigenza nerazzurra mira a potenziare la rosa in vista del prossimo Mondiale per Club, previsto nel 2025. La strategia è chiara e decisa.

L’Inter si muove con decisione in vista della finestra di mercato straordinaria che sarà aperta dall’1 al 10 giugno, riservata ai club italiani qualificati al prossimo Mondiale per Club, al via a metà giugno 2025. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è chiaro: rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo Sucic, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è quello di chiudere anche per Luis Henrique. MERCATO ANTICIPATO – Il primo rinforzo, già definito nei mesi scorsi, sarà Luka Sucic. Il centrocampista croato classe 2002, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria era stato bloccato dall’Inter a inizio febbraio. Si tratta di un investimento importante in prospettiva, ma anche utile in chiave immediata, vista la sua duttilità e l’esperienza già maturata tra campionato croato, austriaco e Champions League. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter a lavoro per anticipare il mercato (dopo Sucic): si chiude Luis Henrique? – CdS

