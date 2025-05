Inter 2-3 acquisti già prima del Mondiale per Club | i nomi

L'Inter si prepara a un mercato invernale scoppiettante, con acquisti già pianificati prima del mondiale per club. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, la dirigenza nerazzurra ha in mente nomi di spicco per potenziare la squadra e affrontare al meglio le sfide future. Ecco i dettagli delle operazioni in corso.

Il mercato dell’Inter è già in fermento, e il club nerazzurro sta lavorando per costruire una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione. A svelare le ultime mosse della dirigenza interista è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, intervenuto negli studi di Sky Sport 24. Le sue parole confermano che l’Inter ha già messo a segno due colpi importanti: Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique, un acquisto che sta per essere finalizzato. Un mercato anticipato grazie al Mondiale per Club. “L’Inter rispetto alle altre, avendo il Mondiale per Club, ha già preso Sucic dalla Dinamo Zagabria e sta chiudendo Luis Henrique ”, ha spiegato Di Marzio. La partecipazione al Mondiale per Club ha spinto il club nerazzurro ad anticipare i tempi, approfittando della finestra di mercato che si aprirà a giugno, permettendo di tesserare subito i nuovi giocatori. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Inter, 2-3 acquisti già prima del Mondiale per Club: i nomi

Su questo argomento da altre fonti

Inter, si corre ai ripari per il Mondiale per Club: ecco i nomi dei tre acquisti

Riporta informazione.it: La stagione canonica dei club sta per volgere alla sua conclusione. Campionati e Champions League sono ormai alle loro battute finali. Un ultimo sforzo e per qualcuno sarà vacanza, ma non per l’Inter ...

Pedullà: “L’Inter deve fare questi acquisti. E c’è un nome che piace a centrocampo”

Scrive fcinter1908.it: Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato del mercato di varie big di Serie A, Inter inclusa. Ecco il punto del giornalista ...

Cinque accordi UFFICIALI per l’Inter U23

passioneinter.com scrive: l’Inter sta già programmando il proprio futuro sul mercato. Non solo per quanto riguarda i movimenti della prima squadra, ma anche per via della nascita imminente della formazione Under 23 che dal ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE MUSIC LOCKER: il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est

GRANDE INAUGURAZIONE Forse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo.