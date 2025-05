Inter 180? minuti per rimontare! Un sogno a portata di mano

L’Inter si prepara a scrivere il suo destino in 180 minuti decisivi. In un finale di stagione emozionante, affronterà la Lazio di Baroni, pronta a lottare per la qualificazione alla Champions League. Mentre la Serie A entra nel vivo, l’Inter punta a coronare il sogno di una finale europea contro il Paris Saint-Germain.

L’Inter e il Napoli si preparano agli ultimi due atti della stagione. L’Inter troverà sulla sua strada la Lazio di Baroni che si gioca un posto in Champions League. LOTTA – Ultime due partite di Serie A e poi l’ Inter potrà pensare alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Intanto però, ci saranno gli ultimi 180? minuti di Serie A, con un punto di svantaggio rispetto al Napoli che avrà due partite più abbordabili rispetto ai nerazzurri. L’Inter avrà prima la Lazio, che si gioca ancora un posto in Champions League e poi il Como che ha finalmente trovato un posto in Serie A e affronterà l’ultima in riva al lago con molta tranquillità. Inter, lotta finale! 180? minuti di duro lavoro. CORSA AVVERSARI – Per quanto riguarda il Napoli invece, gli azzurri andranno prima a Parma che – nonostante la qualità della squadra sia inferiore – si giocano anche la salvezza. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, 180? minuti per rimontare! Un sogno a portata di mano

