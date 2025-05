Intelligenza Artificiale Italia ed Emirati Arabi Uniti insieme per un cluster di calcolo

In un passo significativo verso l'innovazione tecnologica, G42, leader emiratino nell'intelligenza artificiale, ha unito le forze con iGenius per dar vita a un cluster di calcolo in Italia. Questa collaborazione mira a rafforzare le relazioni strategiche tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Italia, promuovendo progetti avanzati nel settore dell'AI.

MILANO (ITALPRESS) – In un momento cruciale per le relazioni strategiche tra Emirati Arabi Uniti e Italia, G42, gruppo attivo nell’ambito dell’intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi, ha annunciato oggi – attraverso la sua controllata Core42 – una partnership strategica con iGenius, azienda italiana che opera nei modelli di intelligenza artificiale per settori altamente regolamentati. La partnership è volta a realizzare la piĂą grande infrastruttura di calcolo AI in Europa e riflette lo slancio crescente della sinergia tra i due Paesi, per promuovere l’innovazione, stimolare la crescita economica e creare valore condiviso grazie alla tecnologia avanzata e allo scambio di conoscenze. L’accordo mira a stabilire un solido quadro di collaborazione, posizionando G42 e iGenius come partner nella trasformazione digitale globale. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Intelligenza Artificiale, Italia ed Emirati Arabi Uniti insieme per un cluster di calcolo

