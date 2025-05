Int formazione necessità assoluta per il tributarista

La formazione professionale è un pilastro fondamentale per i tributaristi, secondo l'Istituto Nazionale Tributaristi (INT). Non si tratta solo di un requisito normativo, ma di un'esigenza imprescindibile per garantire competenza e aggiornamento nel campo fiscale, fondamentale per affrontare le sfide del settore in continua evoluzione.

(Adnkronos) – Per l'Istituto nazionale tributaristi (Int) la formazione professionale non è solo un obbligo collegato al rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale ai sensi della legge 4 del 2013 e delle norme statutarie, ma è una necessità assoluta per il tributarista che voglia offrire un'assistenza di qualità ai propri iscritti.

