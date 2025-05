Inseguimento sparatoria e cattura | terrore in alto lago Arrestato uno straniero ma è giallo sulla sua identità

Tensione e caos a Gera Lario, dove un inseguimento culminato in sparatoria ha destato paura tra i residenti. Un uomo, arrestato dalle forze della Guardia di finanza, ha sollevato interrogativi sulla sua identità. L'episodio, avvenuto il 16 maggio 2025, ha scosso la tranquillità dell'alto lago, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi.

Gera Lario, 16 maggio 2025 – Un inseguimento sulle strade dell’ alto lago, che si è concluso solo quando i militari della Guardia di finanza hanno abbandonato l’auto con una gomma a terra e cercato di fuggire a piedi a Gera Lario. Un episodio concitatissimo che nel tardo pomeriggio di ieri ha creato allarme in molti residenti della zona e si è concluso con l’esplosione di un colpo di pistola e l’arresto per resistenza da pubblico ufficiale del conducente, un uomo di origine straniera, quasi certamente nordafricano, che non era in possesso di documenti e per il quale si sta procedendo all’identificazione. Sulla statale Regina. Tutto è iniziato verso le 18 a Sorico sulla Regina a Ponte del Passo, dove una pattuglia della Guardia di finanza in borghese, ha deciso di controllare una Mg bianca, alla cui guida c’era un uomo, ferma a lato della strada. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inseguimento, sparatoria e cattura: terrore in alto lago. Arrestato uno straniero ma è giallo sulla sua identità

Ne parlano su altre fonti

Sparatoria al college in Florida, due morti: il presunto killer è uno studente figlio di una poliziotta. «Ha usato l'arma della mamma»

Scrive corriereadriatico.it: Spari e terrore in una scuola in Svezia: «Diversi morti e numerosi feriti», l'autore si è sparato. «Sentito botti, visto molto sangue» Cosa sta succedendo la DIRETTA FOTO ...

Alife, sparatoria nel parcheggio con 3 feriti: c'è anche il pistolero, cosa è successo

Riporta ilmattino.it: Mattinata di terrore ad Alife, pensionato spara nel parcheggio di un centro commerciale colpendo un uomo e, di striscio, un secondo. Le vittime della sparatoria, di cui una in condizioni gravi ...

Video: Inseguimento con sparatoria vicino a Mosca termina con il ribaltamento di un’auto

Scrive msn.com: The post Video: Inseguimento con sparatoria vicino a Mosca termina con il ribaltamento di un’auto appeared first on Trânsito e metrô.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Natale: Il presepe più alto del mondo è quello di Alicante

Un presepe altopiù di 18 metri in Spagna ha ottenuto in un sol colpo due Guinness World Records come il presepe più alto e più grande del mondo.