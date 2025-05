Inseguimento e sparatoria a Sorico mano fratturata per un finanziere | convalidato l’arresto del malvivente

Un finanziere ha subito una frattura a una mano durante un inseguimento che ha portato a una sparatoria a Sorico. Il malvivente coinvolto è stato arrestato e la sua detenzione è stata convalidata dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo, la cui udienza è fissata per...

È stato convalidato l’arresto dell’uomo fermato a Sorico dopo il rocambolesco inseguimento avvenuto nei giorni scorsi sull’Alto Lago. Il giudice, al termine dell’udienza per direttissima tenutasi questa mattina, ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo, la cui udienza è. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Inseguimento e sparatoria a Sorico, mano fratturata per un finanziere: convalidato l’arresto del malvivente

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inseguimento, sparatoria e cattura: terrore in alto lago. Arrestato uno straniero ma è giallo sulla sua identità

Come scrive msn.com: Gera Lario, l’uomo ha cercato di investire un finanziere. Esplosi due colpi di pistola verso la sua auto, poi la fuga a piedi e la cattura ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - Ganna non basta: niente oro per azzurri inseguimento

Italia sconfitta dall'Australia e addio sogni di medaglia d'oro nell'inseguimento uomini nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024.