In occasione dell’insediamento di Papa Leone XIV, che si terrà a Roma nella mattinata di domenica 18 maggio con inizio fissato per le 10, la Provincia di Bergamo, su richiesta di Regione Lombardia, ha attivato il proprio servizio di protezione civile a seguito delle disposizioni del dipartimento nazionale per prestare supporto alla popolazione in previsione della grande affluenza di fedeli attesa a Roma nei prossimi giorni. Nella mattina di venerdì 16 maggio è partita la colonna mobile della Regione, composta da volontari provenienti da tutte le province lombarde: da Bergamo si sono messi a disposizione otto volontari e due funzionari del servizio provinciale, Marco Gavazzeni e Lorenzo Serra. A loro è stato affidato un ruolo di grande responsabilità : saranno infatti incaricati del coordinamento operativo dell’intero contingente lombardo, costituito da oltre 80 volontari e una trentina di mezzi, provenienti dalle 12 province a appartenenti a circa 40 organizzazioni di volontariato, garantendo un piano efficiente e tempestivo durante l’intera durata dell’evento, da venerdì 16 a lunedì 19 maggio. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Insediamento di Papa Leone XIV, da Bergamo otto volontari e due funzionari della protezione civile