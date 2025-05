Inps bonus nuovi nati | 1 000 euro per i bimbi del 2025 Ecco i requisiti e come richiederlo

Nel 2025 debutta il bonus nuovi nati di 1.000 euro, un sostegno economico dell’INPS per le famiglie. Questa misura è destinata ai bambini nati o adottati nell'anno e prevede specifici requisiti per l'accesso, rivolgendosi a cittadini italiani, europei e extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. Scopri come richiederlo.

Al via il bonus nuovi nati: l’ Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell’UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inps, bonus nuovi nati: 1.000 euro per i bimbi del 2025. Ecco i requisiti e come richiederlo

