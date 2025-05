Iniziati i lavori per il nuovo viadotto dell' autostrada Ragusa-Catania

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo viadotto dell'autostrada Ragusa-Catania. Webuild si occupa di questo fondamentale intervento, parte di un corridoio vitale per la viabilità del versante orientale della Sicilia. L'opera, affidata da Anas (Gruppo FS Italiane), si inserisce in un piano più ampio che include sette progetti per il raddoppio ferroviario della linea ad alta velocità.

Webuild ha iniziato i lavori dell'opera più importante dell'autostrada Ragusa-Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell'isola. L'opera stradale, affidata da Anas (Gruppo FS Italiane), si aggiunge ai 7 progetti per il raddoppio ferroviario della linea ad alta. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Iniziati i lavori per il nuovo viadotto dell'autostrada Ragusa-Catania

Le notizie più recenti da fonti esterne

Webuild, iniziati lavori viadotto autostrada Ragusa-Catania

Segnala msn.com: (ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Webuild ha iniziato i lavori dell'opera più importante dell'autostrada Ragusa-Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell'isola. L'opera stradal ...

Webuild, iniziati i lavori per il viadotto principale dell’autostrada Ragusa-Catania

catania.liveuniversity.it scrive: Mercoledì 14 maggio, dalle ore 9 alle 13, il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania ospiterà l’evento ...

Webuild, iniziati i lavori per il viadotto più importante dell'autostrada Ragusa-Catania

Segnala msn.com: Il gruppo è impegnato in otto progetti strategici per modernizzare le infrastrutture dell'Isola. In azione 19 grandi talpe, settemila i posti di lavoro previsti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.