infrastrutture webuild accelera in sicilia con 8 progetti strategici

Webuild accelera il proprio impegno in Sicilia con otto progetti strategicamente significativi, per un valore complessivo di circa 6,9 miliardi di euro. Tra queste iniziative spiccano sette tratte della direttrice ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania-Messina e il Lotto 1 dell’asse autostradale R, che contribuiranno a modernizzare le infrastrutture regionali.

ROMA (ITALPRESS) – In Sicilia, Webuild è oggi impegnata nella realizzazione di 8 progetti, per un valore di aggiudicazione complessivo di circa 6,9 miliardi di euro. Si tratta di sette tratte della direttiera ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania-Messina e del Lotto 1 dell'asse autostradale Ragusa-Catania. Per portare a termine questi progetti, si stimano fino a 7.000 posti di lavoro, tra personale diretto e di terzi, mentre la filiera produttiva da inizio lavori si compone di circa 1.700 società.

