Infortunio Koopmeiners | recupera per Juve Udinese? La sensazione è che… Non arrivano aggiornamenti incoraggianti La situazione

Teun Koopmeiners, infortunato al tendine d’Achille, continua a lavorare in modo differenziato alla Continassa. In vista della partita contro la Juventus, le ultime notizie non offrono aggiornamenti incoraggianti. La situazione del centrocampista suscita preoccupazione tra i tifosi, lasciando in dubbio la sua disponibilità per il match contro l’Udinese.

Infortunio Koopmeiners: ce la fa per Juve Udinese? La sensazione è che. Non ci sono aggiornamenti incoraggianti. La situazione. Teun Koopmeiners continua ad avvertire fastidio al tendine d’Achille e per questo motivo prosegue nel suo lavoro differenziato alla Continassa. Questa non è certamente una buona notizia per Igor Tudor, anzi. Mancano ancora due giorni a Juve Udinese, ma come riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, è più no che sì la presenza del centrocampista olandese per il match di domenica all’Allianz Stadium. Si va, dunque, verso un altro forfait dell’ex Atalanta. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners: recupera per Juve Udinese? La sensazione è che… Non arrivano aggiornamenti incoraggianti. La situazione

Su questo argomento da altre fonti

Infortunio Koopmeiners, il centrocampista recupera in tempo per Bologna Juve di domenica? Cosa filtra sulle sue condizioni

Segnala juventusnews24.com: Infortunio Koopmeiners, il centrocampista recupera in tempo per Bologna Juve di domenica? Cosa filtra sulle sue condizioni in vista di questa sfida La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle cond ...

Infortunio Koopmeiners, non arrivano buone notizie da Torino: come sta il centrocampista della Juventus

Si legge su juventusnews24.com: Infortunio Koopmeiners, non arrivano buone notizie da Torino: come sta il centrocampista della Juventus e le ultime verso la sfida con l’Udinese L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto ...

Infortunio Teun Koopmeiners, quando può ritornare? 'Quel giorno sarà decisivo'

Riporta informazione.it: Infortunio Teun Koopmeiners, quando può ritornare? 'Quel giorno sarà decisivo' 5 ore fa L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori della Juventus ch ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Braccio tranciato lasciato su una cassetta: i terribili dettagli dell'infortunio sul lavoro a Cisterna

Sul caso sono in corso indagini per appurare la corretta dinamica degli eventi e ulteriori approfondimenti, con il Nil di Latina, intervenuto sul posto con personale s.