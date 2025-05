Infortunio Koopmeiners non arrivano buone notizie da Torino | come sta il centrocampista della Juventus

Infortunio Koopmeiners: notizie preoccupanti giungono da Torino riguardo al centrocampista della Juventus. La situazione attuale e le prospettive per la prossima sfida contro l’Udinese sono state analizzate nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla condizione dei giocatori indisponibili.

Infortunio Koopmeiners, non arrivano buone notizie da Torino: come sta il centrocampista della Juventus e le ultime verso la sfida con l’Udinese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juventus attualmente fermi ai box e che stanno cercando di recuperare la condizione in vista degli ultimi 180 minuti in campionato. Come anticipato da nella giornata di ieri Teun Koopmeiners ha lavorato ancora a parte. La sensazione è il centrocampista salvo clamorosi aggiornamenti sarĂ costretto a dare forfait anche per la prossima sfida di campiamo con l’ Udinese. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, non arrivano buone notizie da Torino: come sta il centrocampista della Juventus

