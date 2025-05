Infortunio Kelly le condizioni dell’inglese sono in netto miglioramento | cosa filtra per Juve Udinese di domenica

Infortunio Kelly, le condizioni del centrale inglese sono in netto miglioramento: cosa filtra dalla Continassa per Juve Udinese in programma domenica. La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box e che stanno cercando di recuperare la condizione in vista degli ultimi 180 minuti in campionato. Come anticipato da nella giornata di ieri Lloyd Kelly è tornato parzialmente in gruppo. La sensazione è che il difensore inglese possa farcela per la prossima partita in programma allo Stadium contro l’ Udinese. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

