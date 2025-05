Infortunio Kelly | le condizioni dell’inglese fanno ben sperare Tudor C’è questa novità di formazione verso Juve Udinese

Lloyd Kelly, difensore inglese, ha saltato le ultime partite per un infortunio al bicipite femorale. Tuttavia, le sue condizioni stanno migliorando e questo apre nuove possibilità per Tudor in vista della sfida contro l'Udinese. Scopriamo le ultime novità sulla formazione della squadra prima del match contro la Juventus.

Infortunio Kelly: le condizioni del difensore inglese fanno ben sperare Tudor. Ecco la novità di formazione verso Juve Udinese. Lloyd Kelly ha saltato le partite con Bologna e Lazio a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale ma negli ultimi allenamenti è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo alla Continassa. Secondo quanto riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, ci sono buone speranze di recuperare il difensore inglese per Juve Udinese, e con moltissima probabilità partirà anche titolare – vista l'emergenza difensiva – nel match di domenica all'Allianz Stadium.

