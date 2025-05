Infortunio Gatti, piccolo allarme alla Continassa: ha ancora fastidio. Gli aggiornamenti verso la sfida di campionato in programma contro l’Udinese. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve che stanno provando a recuperare in vista del prossimo impegno di campionato in programma all’Allianz Stadium contro l’ Udinese. Come anticipato da Gatti ha lavorato di nuovo a parte: il difensore è entrato contro la Lazio con un solo allenamento nelle gambe e ad oggi ha ancora un po’ di fastidio. Difficilmente, pertanto, potrà giocare tutta la partita domenica. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, piccolo allarme alla Continassa: ha ancora fastidio. Gli aggiornamenti verso l’Udinese