Infortunio Gatti il difensore bianconero potrebbe giocare solo uno scampolo di partita contro l’Udinese | ecco la previsione sui minuti disputati

Infortunio Gatti, il numero 4 può essere coinvolto nella gara contro l'Udinese solo per alcuni minuti: la previsione. Federico Gatti è rientrato nella partita contro la Lazio dopo aver recuperato dal suo infortunio. Il suo ingresso in campo all'Olimpico è stato positivo e potrebbe avere un seguito anche per la gara interna che la Juve giocherà contro l' Udinese. Questo è quanto sostiene la redazione di Sky Sport, che, però, fa una precisazione sul minutaggio. Dovrebbe giocare all'incirca una quindicina di minuti, gli stessi che hanno bagnato il suo ritorno in campo all'Olimpico.

