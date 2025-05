Infortunio Cambiaso | Tudor incrocia le dita verso Juve Udinese Cosa filtra sul recupero del terzino a -2 dal match

Infortunio Cambiaso: Tudor ci spera verso Juve Udinese. Cosa filtra sul rientro del terzino a -2 dal match dell’Allianz Stadium. Andrea Cambiaso è stato costretto a saltare lo scontro diretto Champions con la Lazio a causa di un’elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Il terzino sta svolgendo un lavoro differenziato in questi giorni alla Continassa ma Igor Tudor incrocia le dita. Sì, perchĂ© secondo Giovanni GuardalĂ di Sky, il terzino bianconero potrebbe recuperare per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Udinese, accomodandosi però solamente in panchina. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

