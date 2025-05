Infortunio Bremer il brasiliano corre verso il rientro! Obiettivo Mondiale per Club e per il futuro c’è già una certezza

Gleison Bremer, difensore della Juventus, è sulla strada del recupero dopo un infortunio. Con lo sguardo rivolto al Mondiale per Club, la sua presenza in campo sembra sempre più probabile. Tuttosport analizza la situazione del centrale brasiliano, già una certezza per il futuro della squadra bianconera.

Infortunio Bremer, il brasiliano corre verso il rientro! Obiettivo Mondiale per Club, e per il futuro c’è già una certezza: l’analisi sul centrale bianconero. L’edizione odierna di Tuttosport ha dedicato ampio spazio a Gleison Bremer, difensore della Juve ai box dallo scorso ottobre quando a Lipsia si ruppe il legamento croaciato. Nella giornata di ieri il centrale brasiliano è tornato a lavorare con il pallone, un dettaglio non di poco conto e che alimenta le speranze di averlo a disposizione già per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio. Ad ogni modo sarà lui l’acquisto più importante nel reparto arretrato. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il brasiliano corre verso il rientro! Obiettivo Mondiale per Club, e per il futuro c’è già una certezza

