Infortunati Juve, corsa contro il tempo per l’Udinese: ottimismo per Kelly e Cambiaso, su Gatti e Koopmeiners. Ultime verso la sfida dello Stadium. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box e che stanno cercando di recuperare la condizione in vista degli ultimi 180 minuti in campionato. Come anticipato da Gatti, Cambiaso e Koopmeiners hanno lavorato a parte, mentre Kelly è tornato parzialmente in gruppo. La sensazione è che Kelly e Cambiaso possano farcela per l’ Udinese così come Gatti, Koopmeiners invece viaggia verso un nuovo forfait. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

