Infortunati Juve chi recupera e chi no | c’è l’annuncio di Tudor a due giorni dal match contro l’Udinese

Infortunati Juve, chi recupera e chi no: l’annuncio di Tudor a due giorni dalla sfida casalinga contro l’Udinese. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve – Udinese. Queste le parole del tecnico bianconero sulla situazione infortunati. INFORTUNATI – «Al massimo Gatti può fare quanto fatto l’ultima partita sul campo della Lazio. Vediamo Kelly, poi su queste domande tattiche e su chi gioca non rispondo per non aiutare l’avversario». LA CONFERENZA STAMPA DI IGOR TUDOR PRE JUVE UDINESE .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

