inflazione 2025 l istat rivede le stime al ribasso

Sull’ inflazione l’ Istat rivede le stime al ribasso. Ad aprile 2025, le stime definitive dell’Istat dell’ indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registrano un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’ 1,9% su base annua (stabile dunque rispetto a marzo 2025). La revisione è al ribasso, dato che la stima preliminare era di +2%. Scende l’energia, sale il cibo. La stabilità dell’inflazione sottende andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa: in rallentamento risultano soprattutto i prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +0,7% a -3,4%) e quelli dei tabacchi (da +4,6% a +3,4%); per contro, accelerano i prezzi dei beni energetici regolamentati (da +27,2% a +31,7%), quelli dei beni alimentari, sia non lavorati (da +3,3% a +4,2%) sia lavorati (da +1,9% a +2,2%), e quelli dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +4,4%). 🔗Leggi su Lapresse.it

