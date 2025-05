Incubo infinito | condannato per maltrattamenti sconta la pena torna in libertà e tenta di entrare in casa con la forza

Un incubo senza fine: dopo aver scontato la pena per maltrattamenti, un uomo torna in libertà e tenta di forzare l'ingresso nella casa della sua ex moglie. Lucca, 16 maggio 2025 – Nonostante la condanna, le violenze subite rimangono un'ombra pesante e una minaccia concreta. La sua battaglia per la libertà continua, ma il passato non la lascia in pace.

Lucca, 16 maggio 2025 – L’ha denunciato per le violenze subite, l’ha fatto condannare, ma non riesce ancora a liberarsi di lui. L’ex marito, condannato a due anni e poco più per maltrattamenti, era agli arresti domiciliari. Scontata la sua pena, dopo nemmeno una settimana di libertà, ha tentato di entrare con la forza nella sua vecchia casa, dove vive lei e il figlio. Per due volte. Prima ha cercato banalmente di aprire la porta con le chiavi, senza riuscirci. La serratura era stata cambiata. Il giorno dopo è tornato invece con un trapano, con cui ha cercato di forzare l’ingresso. Anche in questo caso invano. Quando sono arrivati i carabinieri, lo hanno trovato ancora lì, in veranda, di fronte all’ingresso, che armeggiava. È a questo punto che è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto elettronico. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incubo infinito: condannato per maltrattamenti sconta la pena, torna in libertà e tenta di entrare in casa con la forza

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incubo infinito: condannato per maltrattamenti sconta la pena, torna in libertà e tenta di entrare in casa con la forza

Riporta msn.com: Lucca, per l’uomo ora scatta il divieto di avvicinamento all’ex moglie e al figlio, con braccialetto elettronico, Era stato condannato nel 2023 a due anni per maltrattamenti. Lei ha lasciato il progra ...

Maltrattamenti all’asilo. Maestra a processo. La collega patteggia : "Un incubo senza fine"

Lo riporta lanazione.it: Il processo per i maltrattamenti all’interno di un asilo ... "Per noi questo è un incubo che non finisce, e che si rinnova ogni volta – hanno commentato all’uscita dal tribunale – è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animali: maltrattamenti e diritti - da LNDC le soluzioni che le Istituzioni dovrebbero adottare

Dopo il Convegno indetto dalla LNDC Animal protection, le soluzioni emerse alle diverse problematiche sono tante e necessitano di attenzione da parte delle Istituzioni.