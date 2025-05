NAPOLI, 16 MAGGIO 2025 – Doccia fredda per i pendolari della Circumvesuviana: la linea Napoli-Baiano resterà interrotta dal 21 maggio al 30 settembre per lavori urgenti e complessi che prevedono, tra gli altri, la demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario al km 11+840. Lo ha comunicato l’Ente Autonomo Volturno (Eav), precisando di aver ricevuto il 14 maggio l’autorizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per procedere all’abbattimento della struttura nel periodo tra il 21 e il 31 maggio e alla sua sostituzione a partire dal 17 settembre. Il ponte in questione è da tempo oggetto di monitoraggio ed è attualmente soggetto a un rallentamento dei convogli a 10 kmh. È lo stesso cavalcavia su cui transitano i treni Eav mentre al di sotto scorrono le linee Trenitalia. L’intervento, definito prioritario per la sicurezza, si accompagna ad altre operazioni sulla tratta: l’adeguamento antincendio della galleria San Giorgio–Volla, la posa dei cunicoli per il nuovo sistema di segnalamento e il rinnovo dell’armamento ferroviario nei piazzali di alcune stazioni. 🔗Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Incredibile: Napoli-Baiano sarà ferma per 4 mesi la linea della Circumvesuviana