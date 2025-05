Incontro-dibattito | La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti alla luce dei principi costituzionali

Arezzo, 16 maggio 2025 – Lunedì 19 maggio, alle 18, alla Casa dell’Energia in Via Leone Leoni, si terrà un incontro-dibattito dal titolo: "La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti alla luce dei principi costituzionali". L’iniziativa rappresenta un’occasione di riflessione e confronto sul ruolo dei partiti nella vita democratica del Paese, alla luce delle indicazioni della nostra Carta costituzionale e delle sfide poste dall’attuale panorama politico. All'incontro parteciperà il Senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, che offrirà il proprio contributo sul tema con una riflessione a partire dalla sua esperienza istituzionale e politica. A moderare il dibattito sarà il giornalista Massimo Gianni che guiderà il confronto con domande e spunti di approfondimento. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro-dibattito: “La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti alla luce dei principi costituzionali”

