Incontri e territori online con l’associazione BIPM

L'associazione BIPM.Roma presenta il workshop online "Incontri e Territori", dedicato alla gestione e valorizzazione del Patrimonio Mondiale. Attraverso discussioni su governance e pianificazione, l'incontro mira a tracciare strategie per il futuro del patrimonio culturale, coinvolgendo esperti e professionisti del settore. Un'opportunità per condividere idee e best practices nel campo della salvaguardia e valorizzazione dei beni comuni.

Roma – Gestione, governance e processi di pianificazione per la valorizzazione del Patrimonio Mondiale. Sono questi i temi affrontati nel corso del workshop online dal titolo "Incontri e Territori. Cosa serve per il futuro del Patrimonio Mondiale", organizzato dall'associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale (BIPM) che oggi riunisce più di 50 Enti responsabili della gestione dei Beni italiani iscritti nella World Heritage List. L'evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e rientra nel progetto "Incontri e Territori. Designazioni UNESCO a confronto", finanziato grazie ai fondi della Legge 772006 del Ministero della Cultura. Hanno partecipato numerosi fra amministratori locali, gestori e tecnici che a vario titolo si occupano dei siti del patrimonio mondiale.

