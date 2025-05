Incidente tra due auto nei pressi della statale | scontro sulla rampa

Questa mattina, venerdì 16 maggio 2025, si è verificato un incidente stradale tra due auto nei pressi della statale 7, all'incrocio con la provinciale Francavilla Fontana - Ceglie Messapica. Lo scontro, avvenuto intorno alle 5:30, ha coinvolto una Mini e una berlina, causando disagi al traffico nella zona.

FRANCAVILLA FONTANA - Incidente stradale tra due, avvenuto auto tra la statale 7 (che da Brindisi porta a Taranto) e la provinciale Francavilla Fontana - Ceglie Messapica. È accaduto intorno alle 5:30 di oggi, venerdì 16 maggio 2025, sulla rampa. I mezzi coinvolti sono una Mini e una berlina. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incidente tra due auto nei pressi della statale: scontro sulla rampa

