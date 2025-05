Incidente sull' A2 del Mediterraneo all' altezza di Montecorvino | traffico in tilt

Un grave incidente sull'A2 del Mediterraneo ha provocato un forte ingorgo di traffico all'altezza dello svincolo Montecorvino-Pontecagnano Sud. Intorno alle 16, il sinistro ha bloccato la viabilitĂ fino a Battipaglia, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Brutto incidente, intorno alle 16, sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo Montecorvino-Pontecagnano Sud. Non si conoscono i dettagli del sinistro che ha causato la paralisi del traffico, fino a Battipaglia. Disagi e stress, intanto, per chi è al volante. Accertamenti in corso.  🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Montecorvino: traffico in tilt

Ne parlano su altre fonti

Tragedia sulla A2, muore centauro in un incidente

Secondo msn.com: Un uomo della provincia di Cosenza di circa 50 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli ...

Incidente sull’A2 in Campania, portavalori si capovolge sulla carreggiata

Segnala internapoli.it: Attimi di paura questa mattina sull'A2 del Mediterraneo, in direzione sud, a circa un chilometro dallo svincolo di Sala ...

Incidente sull'A2, centauro sbanda con la moto e muore sul colpo: aveva 26 anni

Come scrive msn.com: Incidente mortale, nel pomeriggio di sabato, 10 maggio 2025, lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Saronno: Incidente. Morto Alex Stella Proprietario del Cafè Noir

La morte di Alex Stella, 42enne conosciuto come proprietario lo storico Cafè Noir locale di corso Italia ha scosso l'intera comunità .