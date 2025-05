Brutto incidente, intorno alle 16, sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo Montecorvino-Pontecagnano Sud. Non si conoscono i dettagli del sinistro che ha causato la paralisi del traffico, fino a Battipaglia. Disagi e stress, intanto, per chi è al volante. Accertamenti in corso. 🔗Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Montecorvino: traffico in tilt