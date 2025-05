Incidente sul raccordo Avellino-Salerno traffico rallentato nella galleria Monte Pergola

Un incidente si è verificato nella galleria di Monte Pergola, sul Raccordo Avellino-Salerno, causando rallentamenti significativi al traffico. Attualmente, sono in corso operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto. Gli automobilisti devono affrontare disagi, mentre le autorità stanno lavorando per ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Un incidente stradale è avvenuto nella galleria di Monte Pergola, sul Raccordo Avellino-Salerno, causando rallentamenti e disagi al traffico veicolare. Al momento della stesura dell'articolo, sono in corso interventi di soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato.

