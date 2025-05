Incidente sul lavoro | precipita dalla tettoia della carrozzeria morto 64enne

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Pomezia, dove un uomo di 64 anni è deceduto dopo essere precipitato dalla tettoia di una carrozzeria. L'incidente, avvenuto poco prima delle 12:30 in via del Mare, ha lasciato inascoltati i tentativi di soccorso. L'intera comunità è in lutto per questa drammatica perdita.

È caduto dalla tettoia della carrozzeria. Per il titolare dell'attività, un uomo di 64 anni, non c'è stato nulla da fare. Un incidente sul lavoro dall'esito tragico a Pomezia che si è verificato poco prima delle 12,30 in via del Mare.

