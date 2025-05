Incidente sul lavoro cade da una tettoia a Pomezia | morto titolare di una carrozzeria

Tragico incidente sul lavoro a Pomezia, dove un uomo di 64 anni, titolare di una carrozzeria, ha perso la vita dopo essere caduto da una tettoia. Nonostante l'immediato intervento del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. La comunità è scossa da questa notizia. Continua a leggere...

Operaio cade dal tetto nel Nisseno: ricoverato in prognosi riservata

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Un giovane operaio di 23 anni è precipitato oggi, 7 maggio, dal tetto su cui stava lavorando ad un’altezza di oltre 10 metri. Il fatto è avvenuto a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in via ...

Incidente sul lavoro nel Catanese, operaio cade dal tetto di un edificio: è grave

ilfattonisseno.it scrive: Incidente sul lavoro a Riposto, nel Catanese. Un operaio di 30 anni è caduto dal tetto di un edificio, mentre eseguiva dei lavori di manutenzione, riportando gravi ferite. Le persone presenti hanno su ...

