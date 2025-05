Incidente sul lavoro a Sapri | macellaio resta incastrato col braccio nel tritacarne

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, venerdì 16 maggio, in un supermercato di Sapri. Un giovane macellaio è rimasto gravemente ferito, incastrato col braccio in un tritacarne industriale durante il suo lavoro. La situazione ha suscitato immediate preoccupazioni e interventi da parte dei soccorsi.

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 16 maggio, in un supermercato di Sapri, in provincia di Salerno. Un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato con un braccio in un tritacarne industriale, mentre stava operando nel reparto carni del punto vendita. Incidente sul lavoro a Sapri: macellaio resta . L'articolo Incidente sul lavoro a Sapri: macellaio resta incastrato col braccio nel tritacarne Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente sul lavoro a Sapri: macellaio resta incastrato col braccio nel tritacarne

Ne parlano su altre fonti

Incidente sul lavoro in un supermercato, grave un macellaio

Come scrive ansa.it: Incidente sul lavoro questa mattina in un supermercato di Sapri, in provincia di Salerno, dove un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato con un ...

Sapri, grave incidente sul lavoro: giovane macellaio ferito al braccio da un tritacarne

Si legge su infocilento.it: Il giovane tempestivamente è stato trasferito poi presso il vicino ospedale dell’Immacolata per le necessarie cure del caso. Sul posto vi è stato anche l’arrivo del personale della Polizia Municipale ...

Grave incidente sul lavoro, giovane macellaio ferito da un tritacarne

Da lostrillone.tv: Drammatico incidente sul lavoro questa mattina all’interno di un supermercato di Sapri, in provincia di Salerno. Un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente lavoro Stornara: morto operaio 23 anni schiacciato da terreno

Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la comunità di Stornara, in provincia di Foggia, dove un giovane operaio di soli 23 anni è deceduto a seguito di un infortunio avvenuto nella mattinata di martedì 27 febbraio 2024.