Incidente sul lavoro a Moschiano Della Pia | Preoccupazione per l' aumento esponenziale degli infortuni

Un grave incidente sul lavoro ha colpito Moschiano, dove un operaio sessantaduenne della Sma Campania è rimasto gravemente ferito, intrappolato nelle pale di una trinciatrice meccanica. Questa tragedia riaccende la preoccupazione per l'aumento esponenziale degli infortuni sul lavoro. Il lavoratore è attualmente in coma presso l'ospedale di Nola, suscitando una riflessione urgente sulla sicurezza in cantiere.

