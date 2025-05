Grave incidente stradale nella notte a Casalvolone. É successo poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 16 maggio: per cause ancora da chiarire un uomo in sella alla bici è stato investito da un'auto. Nello schianto l'uomo, un anziano di circa 70 anni, ha riportato gravi ferite. Soccorso da. 🔗Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Incidente nella notte a Casalvolone, anziano investito in bici