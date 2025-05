Incidente mortale sulla A1 | muore Antonella Danese insegnante salentina 3 feriti

La 57enne si stava recando a Maranello per far visita al figlio ingegnere della Ferrari. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1, al chilometro 73, nel tratto tra Parma e Piacenza. La vittima è Antonella Danese, 57 anni, insegnante originaria di Castrì di Lecce, diretta a Maranello per far visita al figlio, ingegnere della Ferrari. L’incidente si è verificato a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava Danese con il marito e uno dei figli sarebbe stata violentemente tamponata in corrispondenza di un rallentamento, innescando un impatto a catena. I soccorsi e le condizioni dei feriti I mezzi del 118, compresa un’automedica e due ambulanze, sono giunti rapidamente sul posto. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

