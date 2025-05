Incidente in galleria sul raccordo Avellino-Salerno traffico rallentato a Montepergola

Un incidente stradale si è verificato nella galleria di Montepergola, sul Raccordo Avellino-Salerno, provocando rallentamenti e disagi al traffico. Attualmente, sono in corso interventi di soccorso e messa in sicurezza del tratto interessato. La situazione del traffico resta critica, con diverse auto in coda.

Un incidente stradale è avvenuto nella galleria di Montepergola, sul Raccordo Avellino-Salerno, causando rallentamenti e disagi al traffico veicolare. Al momento della stesura dell’articolo, sono in corso interventi di soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato. Situazione del. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Incidente in galleria sul raccordo Avellino-Salerno, traffico rallentato a Montepergola

