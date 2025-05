Incidente in autostrada | morta insegnante salentina Era in viaggio verso Milano

Un grave incidente stradale ha tragicamente segnato la giornata di ieri sull'autostrada A1, al chilometro 73, nel tratto tra Parma e Piacenza. La vittima, Antonella Danese, insegnante 57enne originaria della Puglia, era in viaggio verso Milano. La notizia ha scosso la comunità e sollevato riflessioni sulla sicurezza stradale.

Un grave incidente stradale si √® verificato ieri pomeriggio sull'autostrada A1, al chilometro 73, nel tratto compreso tra Parma e Piacenza, causando la morte di Antonella Danese, 57enne. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Incidente in autostrada: morta insegnante salentina. Era in viaggio verso Milano

Ne parlano su altre fonti

Morta Giovanna Barreca, critica cinematografica di Nonsolocinema e Radio Cinema

Scrive msn.com: In circostanze tragiche è morta Giovanna Barreca, insegnante e critica cinematografica molto stimata, attiva su testate come Nonsolocinema e Radio cinema. Nel sinistro ha perso la vita anche il compag ...

Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi

Come scrive virgilio.it: Scontro mortale in autostrada A1 verso Bologna: morta una donna e tre feriti gravi. A breve distanza l'altro incidente, coinvolte auto della polizia ...

Minivan si ribalta in autostrada: morta una donna, otto feriti

today.it scrive: Incidente sull'autostrada Catania-Messina: morta una donna Ad avere la peggio è stata una donna di 70 anni, che ha perso la vita nello schianto, mentre le altre otto persone che si trovavano a bordo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grave incidente lungo l'Autostrada del Sole: una vittima e tre feriti al km 427.8

Nel pomeriggio di giovedì si è verificato un grave incidente stradale lungo l'Autostrada del Sole, precisamente al km 427.