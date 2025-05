Incidente frontale tra due auto soccorsi i conducenti

Un incidente stradale si è verificato oggi a Pieve a Nievole, coinvolgendo due autovetture in uno scontro frontale. I Vigili del Fuoco di Montecatini sono intervenuti intorno alle 14.30 per soccorrere i conducenti. Attualmente, sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

Pieve a Nievole (Pistoia), 16 maggio 2025 – Incidente stradale a Pieve a Nievole. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini è intervenuta, in via Roma dopo che due auto si sono scontrate frontalmente. Da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente. I due conducenti sono stati estricati dalle vetture dai vigili del fuoco e consegnati alle cure dei sanitari, che dopo un primo accertamento hanno ritenuto opportuno trasportarli in ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco erano presenti due ambulanze una della Misericordia di Pieve a Nievole e una di Monsummano. Per i rilievi del caso era presente la Polizia Municipale di Pieve a Nievole. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente frontale tra due auto, soccorsi i conducenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente frontale sulla Statale 38. Tre persone ferite. Disagi alla viabilità

Come scrive msn.com: Incidente frontale ieri pomeriggio a Bianzone, lungo la Statale 38, all’altezza della stazione ferroviaria. Due le auto e tre ...

Scontro mortale tra due auto a Grottaferrata, morta donna alla guida di una Smart

Si legge su fanpage.it: Succede nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio intorno alle due. Il frontale tra due auto ha causato una vittima. Si tratta di una settantenne alla guida di una Smart.

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono”

Si legge su fanpage.it: Lunedì sera due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 225 vicino a Magenta, a ovest di Milano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cave, Roma: Morto Motociclista Emanuele Bangrazi in Incidente Auto-Moto, Guidatore Arrestato

Nella provincia di Roma, precisamente a Cave, una tragedia ha colpito la comunità quando Emanuele Bangrazi, un uomo di 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale coinvolgendo la sua moto e un'auto.