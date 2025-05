Paura per Marisa Laurito, che è rimasta vittima di uno spiacevole episodio. L’ incidente, avvenuto nella serata del 15 maggio 2025, ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e sollevato polemiche sulla sicurezza. Ecco cosa è accaduto e cosa chiedono ora i rappresentanti dei lavoratori. Leggi anche: “È sempre mezzogiorno”, imbarazzo in diretta per Antonella Clerici: cos’è successo (VIDEO) Leggi anche: Lutto alla Rai: il cordoglio di Massimiliano Ossini in diretta Napoli, incidente al Teatro San Carlo: coinvolta anche Marisa Laurito. Tutto è accaduto tra le 19 e le 20 del 15 maggio 2025, nel pieno della prova d’assieme dell’opera La fille du régiment in scena al Teatro San Carlo di Napoli. Un pannello scenico, secondo la ricostruzione fornita dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), si è attivato fuori tempo, precipitando sul palco mentre erano presenti Marisa Laurito, Paola Tedesco e Takako Horaguchi. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente al teatro per Marisa Laurito: arriva l’ambulanza