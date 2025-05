Incidente a Torino Aurora | scontro tra auto e scooter all' incrocio grave il centauro

Un grave incidente si è verificato a Torino, nel quartiere Aurora, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025. All'incrocio tra via Catania e via Buscalioni, un’auto Peugeot ha impattato violentemente con uno scooter Piaggio Vespa, causando ferite gravi al centauro coinvolto nello scontro. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

