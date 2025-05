Passirano (Brescia), 16 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale a Passirano, in provincia di Brescia. Tutto è successo poco dopo le 13 di oggi, venerdì 17 maggio, lungo via Giuseppe Cesare Abba. Un giovane centauro di soli 19 anni è in condizioni critiche dopo essere uscito di strada mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. Il ragazzo – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause ancora in corso di accertamento) finendo contro un palo. Sul posto i mezzi di soccorso di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, intervenuti con elisoccorso e ambulanza. Se condizioni del 19enne sono subito apparse molto gravi: il ragazzo è stato rinvenuto dai sanitari in arresto cardiocircolatorio, e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Passirano, si schianta con la moto contro un palo: gravissimo ragazzo di 19 anni