Incidente a Milano in viale Ortles scontro tra camion e moto | morta una donna di 37 anni

Un tragico incidente a Milano, in viale Ortles, ha portato alla morte di una donna di 37 anni. La vittima è deceduta dopo uno scontro con un camion all'incrocio con via Cassano d'Adda, con il mancato rispetto del semaforo rosso che sarebbe all'origine dello schianto. Continua a leggere per ulteriori dettagli.

Una donna di 37enne è deceduta dopo lo schianto contro un camion all’incrocio tra via Cassano d’Adda e viale Ortles. L’incidente sarebbe avvenuto per il mancato rispetto del semaforo rosso. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente a Milano in viale Ortles, scontro tra camion e moto: morta una donna di 37 anni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente a Milano in viale Ortles, scontro tra camion e moto: morta una donna di 37 anni

Riporta fanpage.it: Una donna di 37enne è deceduta dopo lo schianto contro un camion all’incrocio tra via Cassano d’Adda e viale Ortles ...

Valeria Necchi, morta a 37 anni in un incidente a 2 km da casa

Secondo milanotoday.it: Valeria Necchi è morta dopo un incidente avvenuto a meno di due chilometri da casa sua. Lei, 37 anni, giovedì sera era alla guida del proprio scooter quando si è scontrata con un furgoncino ...

Incidente tra una moto e un furgone in viale Ortles: morta donna di 37 anni

Riporta milanotoday.it: In sella alla moto viaggiava una donna di 37 anni, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi in seguito all'impatto con un furgone avvenuto nella serata di giovedì 15 maggio. Soccorsa dal 118, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tragico incidente a Milano: Muore giovane canadese travolto da auto in viale Umbria

Una tragedia ha colpito Milano, dove un giovane canadese di 18 anni è morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato dopo essere stato travolto da un'auto mentre passeggiava sul marciapiede di viale Umbria insieme ai suoi genitori.