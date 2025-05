Incidente a Lazzate auto ribaltata vicino all’imbocco di Pedemontana

Questa mattina, alle 8:20, un incidente stradale ha coinvolto un’auto ribaltata a Lazzate, vicino all’imbocco della Pedemontana. L’incidente, avvenuto in via Vittorio Emanuele, ha causato il ferimento di tre persone. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.

Incidente stradale a Lazzate, nei pressi dell’imbocco di Pedemontana, con un’auto ribaltata e tre persone ferite. Questa mattina alle 8,20 in via Vittorio Emanuele a Lazzate, vicino al confine con Rovellasca e nei pressi dell’imbocco dell’autostrada Pedemontana, si è verificato un incidente stradale con ribaltamento di una vettura. Auto ribaltata, 3 feriti a Lazzate all’imbocco . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Saronno: Incidente. Morto Alex Stella Proprietario del Cafè Noir

La morte di Alex Stella, 42enne conosciuto come proprietario lo storico Cafè Noir locale di corso Italia ha scosso l'intera comunità.