Incidente a Casalfiumanese | moto contro autocarro centauro finisce fuori strada

Un grave incidente stradale ha scosso Casalfiumanese nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.20, coinvolgendo un motociclo e un autocarro. Il centauro 44enne, originario di Faenza, ha perso il controllo, finendo fuori strada all'intersezione tra via Montanara e via Pila. Panico e preoccupazione hanno segnato i momenti immediatamente seguenti l'impatto.

Paura nel pomeriggio di ieri per un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.20 all'intersezione tra via Montanara e via Pila, nel comune di Casalfiumanese. Secondo le prime ricostruzioni, un motociclo condotto da un uomo di 44 anni residente a Faenza stava viaggiando a forte velocità lungo.

