L'inchiesta sui conti dell'Inter continua a destare preoccupazioni tra i tifosi. Mentre un capitolo si chiude, emergono nuove novità a fine campionato. Chiariamo la situazione attuale e le aspettative future, rispondendo alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti la mancata messa in onda di questa attesissima inchiesta.

Le ultime notizie relative al caso ultras. Un capitolo si è chiuso, ma la storia evidentemente non si è ancora conclusa: ecco cosa sta succedendo “Continuo a ricevere migliaia di richieste di chiarimenti sulla manca messa in onda dell’annunciata inchiesta sui conti dell’Inter. Voglio assicurare che andrà in onda regolarmente con elementi di originalità e di assoluto interesse. Lo slittamento è finalizzato a evitare una sovrapposizione tra il campionato e Report “. Inchiesta ultras, conti dell’Inter nel mirino: “Novità a fine campionato” (LaPresse) – Calciomercato.it Scrive così ai propri lettori, Sigfrido Ranucci, sui propri social. Il giornalista di Report, dunque, dà appuntamento al termine del campionato per avere novità in merito all’inchiesta relativa agli ultras di Milan e Inter. Ricordiamo che il capitolo relativo all’aspetto sportivo è stato chiuso. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inchiesta ultras, conti Inter nel mirino: “Novità a fine campionato”

Inchiesta ultras, Tuttosport contro l'Inter: "Chi lo dice alla Juve? La giustizia dipende dalla maglia"

Riporta msn.com: Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato. L'inchiesta ultras ha fatto rumore, ma alla fine è come "deflagrata" con il solito accordo per limitare il più possibile eventuali danni. L'edizion ...

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, multa per Zanetti

Segnala ilfattoquotidiano.it: Un turno di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi. Una multa per le società Inter e Milan. Così come per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Finisce praticamente in un nulla di fat ...

Inchiesta ultras milanesi - Fedez e la conversazione con Lucci: cosa si sono detti

C'è anche un 'capitolo' dedicato al rapporto tra Lucia Federico Leonardo (in arte Fedez) e Luca Lucci, leader della curva Sud finito in manette nell'inchiesta della procura di Milano, nell'ordinanza che ha portato a smantellare i vertici delle cure milanesi.