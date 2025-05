Inchiesta su Abc | il Riesame annulla le interdittive per gli indagati

Un'inchiesta della procura ha scosso l'azienda speciale per i rifiuti Abc, portando alla luce gare truccate e interdittive nei confronti di alcuni indagati. Lo scorso novembre, l'intervento del giudice ha sospeso l'esercizio della professione per diversi soggetti coinvolti. Recentemente, tuttavia, il riesame ha annullato queste interdittive, riaccendendo i riflettori sulla vicenda.

Lo scorso novembre il terremoto nell'azienda speciale per i rifiuti Abc, con un'inchiesta della procura sulle gare truccate e le interdittive disposte dal giudice a carico degli indagati, ovverso la sospensione dall'esercizio della professione. Fra le persone colpite dal provvedimento anche l'ex.

