Incendio in zona industriale a Imola | le fiamme in un cantiere vicino all’autostrada

Un incendio ha colpito la zona industriale di Imola, nel pomeriggio di oggi, in un cantiere vicino al McDonald’s e all'autostrada. Le fiamme hanno sollevato una densa colonna di fumo nero, visibile anche da via Selice, generando preoccupazione tra i residenti e richiamando l’attenzione dei vigili del fuoco.

Incendio a Imola: fumo nero dal tetto di un capannone in via Selice

Imola, principio di incendio a due passi dalla Selice – Video

L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Non risultano feriti

